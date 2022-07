L'esterno portoghese Joao Moutinho e obiettivo di mercato della Salernitana, ha parlato a Sporttv in Portogallo



VOGLIO L'EUROPA - "Naturalmente mi piacerebbe tornare in Europa, è il mio obiettivo principale al momento. Sono molto felice qui, sono sempre stato molto felice qui a Orlando, mi piace molto il club e l'organizzazione. Mi hanno sempre accolto molto bene e mi sono sempre sentito ben voluto, ma credo che ora il passo giusto nella mia carriera sia tornare in Europa"



SONO PRONTO - "Ho raggiunto il livello professionale che era il mio sogno qualche anno fa e sento di essermi evoluto molto come giocatore dal mio primo anno qui in MLS. Ora, già alla mia quinta stagione consecutiva qui, mi sento un giocatore molto più maturo, molto più esperto e preparato per ogni tipo di situazione che il gioco potrebbe richiedere"