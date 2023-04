Dal suo arrivo alla Salernitana Paulo Sousa ha fatto la sua scelta tra i pali: dopo aver testato sia Ochoa che Sepe, l'allenatore portoghese ha deciso di puntare sul portiere messicano. L'ex Napoli in panchina a guardare, ma non solo. Nella giornata di oggi, il portiere classe '91 ha postato un messaggio criptico - ma neanche troppo - sui suoi profili social: "IN SILENZIO... OSSERVANDO!!!".



LO SWITCH TRA I PALI - Un post polemico da parte del giocatore che dopo una buona prima parte di stagione si è infortunato a inizio 2023 perdendo il posto da titolare. Dopo aver sondato diversi profili, la società ha deciso di tesserare il messicano Ochoa - 37 anni - che nel frattempo si era svincolato dall'America, mettendo esperienza nello spogliatoio granata. Ma Sepe, adesso, non ci sta.