Manolo Gabbiadini, della Sampdoria, parla ai microfoni di DAZN dopo il match vinto dlala sua squadra contro il Sassuolo: "È importante iniziare con una vittoria - perché ora comincia un nuovo mini-campionato. Iniziare con una vittoria, vista la posizione di campionato in cui ci troviamo, era fondamentale".



Sul suo gol in rovesciata: "Sono stato fortunato perché me la sono trovata lì e l'unica cosa che potevo fare era quella. È andata bene".