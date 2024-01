Samp, in arrivo un bomber dalla A: i dettagli del colpo

Agustin Alvarez scende di categoria: oggi dovrebbe essere infatti il giorno in cui passa ufficialmente in prestito dal Sassuolo alla Sampdoria. Lo riporta Sky Sport che parla di un accordo ormai raggiunto e pronto a concretizzarsi. L'attaccante uruguaiano ha patito la concorrenza di Pinamonti e trovato pochi minuti, complice anche diversi infortuni. Per lui ora una nuova chance sotto la guida di Pirlo.