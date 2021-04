Fabio Quagliarella non si ferma. Dopo il gol oggi a San Siro col Milan, l’attaccante della Sampdoria ha parlato così a Sky Sport: “Cerco di sfruttare sempre la mia occasione, con gli anni che passano è difficile ma diamo il massimo sempre. Ho dato un mezzo sguardo per calciare subito, è andata bene e sono ancora in doppia cifra, non è facile. Il rinnovo? Per ora non ho sentito nessuno, dovete chiederlo a Ferrero, io sono un professionista e vado avanti. Il presidente sa quello che fa, Ranieri è un grandissimo e lo dice la sua carriera”.