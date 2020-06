La situazione di Jeison Murillo resta in sospeso tra la Sampdoria e il Celta Vigo: i due club hanno trovato l'intesa per lasciare il colombiano sino al termine della stagione in Liga, ma nel frattempo il Doria dovrà rapportarsi anche con un'altra società spagnola.



I blucerchiati infatti hanno prelevato il calciatore a giugno dal Valencia sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. La prima tranche del pagamento dovrà essere saldata a luglio, e quindi Corte Lambruschini sarà obbligata a versare l'importo aspettando poi di capire se il Celta eserciterà o meno il diritto di riscatto.