Sampdoria, a tutto Accardi: "Abbiamo una proprietà forte, vuole investire. L'esonero di Pirlo..."

Il direttore sportivo della, Pietro, grande protagonista dell'estate di mercato ha rilasciato una lunga intervista toccando vari temi del monto blucerchiato: "Se la squadra mi soddisfa? Di indole non sono mai soddisfatto, però penso che il lavoro fatto sia importante visti i presupposti. Non andava costruita solo la squadra, ma tutta la struttura sportiva" ha detto a La Gazzetta dello Sport.Sull'esonero di Pirlo: "Pirlo lo stimo come allenatore e come persona, ma visto quello che abbiamo costruito ci aspettavamo qualcosa di diverso. Gli abbiamo dato la rosa completa al 95% prima del via e quindi, con un’identità più chiara. N. In B serve altro, serve più fame: i nomi non basta, bisogna creare uno spirito ed essere umili. Sottil è preparato, conosce la B e, oltre ad avere idee chiare, ha anche fame. Le sue squadre sono sempre state toste. Ci aspettiamo una Samp così".

Coda e Tutino? "Dice sempre Galliani che gli attaccanti vanno presi con l’almanacco, perché i gol li fanno sempre gli stessi. Loro sono una certezza, però conta quanto riusciranno a fare giocando di squadra". E sul tifo? "Ma non avevo dubbi su di loro. L’unica cosa da fare è lavorare e creare un ambiente unito. Le difficoltà sono tante, le superi solo diventando una famiglia e una chiara identità. Noi e il Palermo siamo le due squadre con la pressione maggiore. Sulla carta sono tante le candidate, ma con la carta non si vince…"

Alcuni investimenti sono stati fatti sui giovani: "I giovani possono sbagliare, come Vismara a Palermo, ma se li sostieni le qualità vengono fuori: lui stesso si è ripreso la scena con il Bari. E poi con i giovani si può creare patrimonio per il futuro". Mercato semplice? "No, non è stato un mercato semplice.e una volta dentro ho capito cosa ci aspettava. Ma le difficoltà sono un’opportunità: conta l’atteggiamento di come si affrontano, avevamo le idee chiare e abbiamo risolto tutto, andando a step.Gli obblighi di riscatto nel 2025? È tutto calcolato, in futuro avremo anche le entrate di alcune cessioni".

A proposito di futuro, quanto conta la promozione in Serie A? Dipende da quello? ", è tutto già pianificato. Certo, sentiamo la responsabilità del traguardo e ci impegniamo al massimo. Se questo della Samp è un all-in? Assolutamente no."