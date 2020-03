Nome nuovo per il mercato della Sampdoria. Secondo il Corriere dello Sport, in vista della prossima stagione i blucerchiati hanno bloccato l'attaccante ucraino Oleksandr Zubkov, 23 anni. Attualmente gioca in prestito al Ferencvaros, dove ha segnato 8 gol in 19 partite, ma il suo cartellino è di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Dall'Ungheria rimbalza la voce che il club ligure avrebbe di fatto già messo le mani sul 23enne trovando un accordo con lo Shakhtar per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro.