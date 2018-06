Dopo l'ennesimo incontro tra la Sampdoria e gli agenti del giocatore, appare decisamente in discesa la strada che dovrebbe portare l'attaccante del Palermo Antonino La Gumina in blucerchiato. Adesso è chiaro che il club doriano sta seguendo la situazione da tempo, e ormai tutte le parti in causa sembrano giunte alla stretta finale. E' previsto ancora un incontro tra le società, si tratterà di un summmit utile per limare gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca. Già ieri il ds rosanero Rino Foschi ha incontrato l'entourage del giocatore, per parlare dell'imminente cessione.



La Samp secondo Sky Sport dovrebbe proporre al club proprietario del cartellino 7 milioni di euro più il cartellino dell'esterno Gabriele Rolando, prodotto del vivaio genovese e già prestato lo scorso anno al Palermo. Si tratta di una cifra molto importante per la società siciliana, e la permanenza in Serie B dovrebbe agevolare l'affare. La Gumina è ancora in vacanza nell'isola di Santorini, ma l'accordo definitivo sarebbe atteso per il week end. I buoni rapporti tra Sabatini e il Palermo potrebbero anche facilitare il trasferimento, con la Samp che si prepara ad accogliere il suo primo rinforzo in attacco. Beffati il Torino e il Genoa, due squadre molto interessate al giocatore classe 1996.