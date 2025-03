Sampdoria, aggressione al pullman: sassate al rientro in hotel dopo la sconfitta con il Frosinone

Getty Images

Attimi di paura per i giocatori della Sampdoria. Al termine della partita contro il Frosinone, persa per 3-0, i tifosi hanno perso la pazienza. Allo stadio sono arrivati fischi, cori e fumogeni in campo, ma quel che accaduto dopo, con l'aggressione al pullman, è ben più grave.

Mentre il mezzo stava rientrando all'Ac Hotel, un gruppo di tifosi ha teso un agguato nei pressi del cavalcavia di Quarto, colpendo con sassi e oggetti il pullman. Come riporta Il Secolo XIX ci sono stati ingenti danni al mezzo, con tanto di vetri temperati esplosi internamente. Non si sono registrati feriti, ma il clima di tensione è ormai arrivato a livelli di guardia. Tanto che la Questura fronteggerà, con dei presidi, il centro sportivo Mugnaini durante gli allenamenti della prossima settimana, che porterà alla partita con lo Spezia del 6 aprile.