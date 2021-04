La tanto temuta recessione causata dal Covid, e la politica di mantenimento e diminuzione dei costi e degli ingaggi in casa Sampdoria non sembra contemplare anche lo stipendio del presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Il Viperetta, come noto, percepisce regolare compenso dalla società di Corte Lambruschini ormai da anni, e il guiderdone non è calato con la contrazione post pandemia. Anzi.



Dal bilancio 2020, chiuso con una perdita di 14 milioni grazie alle agevolazioni di cui hanno potuto usufruire le società, emerge come lo stipendio dell'imprenditore romano sia cresciuto, passando da 1,114 milioni di euro nel 2019 a 1,48 milioni di euro per il 2020, con un aumento del 33%. Resta invariato invece il compenso per i membri del CdA, fermo a 140mila euro. Non è chiaro se la quota venga distribuita pure a Ferrero, che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio.



Aumentati anche i compensi del collegio sindacale, presieduto da Marcello Pollio, con Antonio Cattaneo e Massimiliano Quercio. In questo caso l'aumento, fa notare Clubdoria46.it, è del 40%: 42.000 euro a fronte dei 30.000 nei bilanci 2018 e 2019.