La Sampdoria si è rimessa in moto e lo ha fatto sotto il sole di Bogliasco. Due gruppi di lavoro alla ripresa delle attività in vista della trasferta di Parma. Tutti i calciatori disponibili hanno lavorato sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini”: seduta rigenerante per i blucerchiati maggiormente impegnati domenica scorsa, lavoro intenso, tecnico-atletico, con particelle a tema invece per tutti gli altri. Specifico di recupero per il solo Joachim Andersen. Assenti Emil Audero e Nicola Murru, comunque rientrati dallo stage azzurro di Coverciano con Roberto Mancini, e Omar Colley, fermato da un virus influenzale intestinale. Domani, mercoledì, è in scaletta una doppia seduta a gruppi.