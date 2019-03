Riflettori accesi su Joachim. Nellaè un titolare inamovibile già da inizio stagione, ma le sue prestazioni in continua crescita lo hanno messo da qualche mese al centro del palcoscenico. Tutti lo osservano, e tutti lo vogliono: le società interessate non mancano, basti pensare ai club inglesi ma pure a quelli italiani, con il duello Milan-Inter in primo piano . Nel frattemop però si è accorta di Andersen anche la sua Nazionale, quella della Danimarca, che lo chiamato per il doppio match di qualificazione a Euro 2020."È stato incredibile, è stato davvero tutto molto bello per me e" ha detto il difensore al quotidiano Bold. Inevitabile anche una domanda sull'interesse delle big in Italia e in Europa: "I media hanno scritto molto su questo argomento,". Il passaggio alla Sampdoria è sicuramente stato importante in questo senso, ma pure per aumentare la considerazione attorno al giocatore: "Il mio nome era poco conosciuto soprattutto in Danimarca, dato che mi sono trasferito in Olanda quando ero molto giovane. È una sensazione molto piacevole, e. Ma quando giochi a calcio ad alto livello succede"."Sento di avere fatto qualcosa di positivo sino a questo punto della stagione" conclude Andersen parlando degli obiettivi futuri. "Ora devo solo proseguire con la mia crescita. Mi auguro che vada tutto bene".