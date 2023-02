Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato anche del nuovo acquisto Jesè Rodriguez:



"Spero di utilizzarlo presto, ha assaggiato il calcio europeo ad altissimi livelli, ben vengano i campioni che possono fare la differenza. Non voglio sottolineare se in quel reparto avevamo o no problemi. Dobbiamo trovare le risposte a tutte le domande. Il mio obiettivo è portare ogni partita i ragazzi a dare il meglio sul piano fisico, mentale e tattico".