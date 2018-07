La Sampdoria potrebbe forse aver trovato il suo nuovo portiere. Dopo che la trattativa per Jandrei è definitivamente saltata, i blucerchiati hanno virato in maniera decisa sul giovane Emil Audero, classe 1997 di proprietà della Juventus, e nel pomeriggio Osti e Sabatini dopo aver incontrato a Milano l'agente del giocatore hanno raggiunto anche l'accordo con il club bianconero.



Secondo Sky Sport Audero arriverà a Genova in prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto a favore del Doria per 11 milioni, e controriscatto per la Juventus a 15 milioni. A questo punto si attendono le visite mediche, prima di vedere in ritiro il successore di Emiliano Viviano, finito allo Sporting Lisbona già da qualche settimana.