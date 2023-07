Porte girevoli in casa: ieri il club blucerchiato ha trovato l'accordo per la cessione al Lecce del portiere, ma a lasciare Genova potrebbe essere anche l'altro numero uno doriano, ossia Emil. La cessione dell'ex Juventus secondo Il Secolo XIX è uno di quei sacrifici già messi in conto dalla nuova proprietà, anche in considerazione dei numerosi interessamenti per il giocatore. Nei giorni scorsi ad esempio è emerso il forte gradimento dell'Inter , mentre anche laviene accrediata come pretendente all'italo-indonesiano.Nelle ultime ore infatti ci sarebbero stati anche alcuni. A gennaio, e pure quest'estate, si era parlato del Nottingham Forest ma la società inglese non sarebbe l'unica ad aver contattato la Samp per Audero. La pista straniera andrebbe quindi tenuta in considerazione per il calciatore classe 1997: Inter e Fiorentina avvisate.