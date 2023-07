C'è un mercato che potrebbe scatenarsi a breve, ed è quello dei portieri. In casa Sampdoria ad esempio ci sono alcuni pezzi pregiati, come ad esempio Emil Audero e Wladimiro Falcone. Falcone è corteggiato dal Lecce, Audero invece è nel mirino di tante squadre, tra cui Lazio, Fiorentina e soprattutto Inter. L'interesse nerazzurro è di lunga data, ma nelle ultime ore si sarebbero concretizzate le attenzioni milanesi su di lui.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter vorrebbe prendere Sommer come numero uno, ma avrebbe bisogno anche di una riserva, e considererebbe Audero l'unica alternativa credibile a Trubin. Trattandosi di una trattativa per un secondo portiere Marotta vorrebbe evitare di pagare troppo caro il cartellino di una potenziale riserva, e per questo motivo starebbe pensando di accantonare Trubin per andare forte su Audero. Marotta ha pronti dieci milioni per lo Shakhtar Donetsk, non dovessero bastare a convincere il club ucraino, dirotterebbe la stessa cifra sul portiere blucerchiato. In quel caso, l'importo sarebbe sufficiente per convincere il Doria a cedere il suo numero uno.