Ieri all'improvviso si sono riaccese in maniera forte le voci dell'Inter interessata al portiere della Sampdoria Emil Audero. Si tratta di rumors concreti perché i nerazzurri sono alla caccia di un estremo difensore e l' 'antagonista' di Audero, Trubin, costa molto. Lo Shakhtar vuole monetizzare, e la sensazione è che Marotta non voglia svenarsi per una riserva. Per questo motivo la dirigenza milanese mantiene alta l'attenzione sul numero uno blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX alla Samp non sarebbe ancora arrivata l'offerta nerazzura, che viene descritta come 'imminente' a seguito di insistenti voci. Nella trattativa oltretutto l'Inter potrebbe tentare di inserire anche una contropartita: viene fatto il nome di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 cresciuto nelle giovanili della società lombarda e l'anno scorso titolare alla Reggina, in Serie B.