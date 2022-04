Tommaso Augello, difensore della Sampdoria, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Verona:



"Serenità? Non puoi averne in questo momento. Devi avere quella sana paura che ti porta a stare più concentrato in campo. Speriamo di trasformare questa sana paura che porti carattere in campo. Giampaolo ci ha detto che oggi è una grande opportunità che possiamo avvicinarci in modo prepotente alla salvezza. L'obiettivo è quello".