Ore strane per la Sampdoria, che pensa alle vicende extra campo ma pure alla partita che a Genova vale una stagione, il derby con il Genoa. I dubbi di mister D’Aversa sono sostanzialmente tre, e riguardano il ballottaggio tra Caputo e Quagliarella, quello tra Yoshida o Ferrari e l’eventuale presenza di Verre sulla corsia mancina.



Le ultime valutazioni per l’allenatore sono in corso, anche se il modulo non dovrebbe discostarsi dal 4-4-2 con Bereszynski, Yoshida più di Ferrari, Colley e Augello a comporre la linea mentre a centrocampo dovrebbero andare Candreva, Thorsby, Ekdal e Verre. La certezza in attacco si chiama Manolo Gabbiadini, il dubbio amletico riguarda come detto Caputo e Quagliarella, con il centravanti stabiese leggermente in vantaggio.