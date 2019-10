Arrivando alla Sampdoria da svincolato, l'ex centrocampista del Milan Andrea Bertolacci ha 'rischiato' di ritrovarsi in panchina proprio l'allenatore che lo scorso anno non lo aveva praticamente mai utilizzato in rossonero. Il Doria infatti ha trattato per qualche giorno anche con Gennaro Gattuso, proprio il mister che aveva relegato ai margini del Diavolo il centrocampista.



"​Sapevo prima di firmare che avrei potuto trovare Gattuso ma non avrei avuto nessun problema. Anzi, magari qui avrei giocato sempre. Con lui ho un buon rapporto, ci siamo sempre parlati chiari ed era stato lui a volermi al Milan" ha spiegato lo stesso Bertolacci a Il Secolo XIX.



Il calciatore ha una sua spiegazione sul mancato impiego da parte dei rossoneri: "Andavo a scadenza di contratto, è stata più una scelta della società, con Gattuso ne ho parlato e ho capito che non era opera sua. Io peraltro mi sono allenato tutto l'anno con il sorriso, non ho mai remato contro, avevo ottimi rapporti con tutti. Comunque è un capitolo chiuso - conclude - guardo avanti".