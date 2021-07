Novità in arrivo a livello dirigenziale in casa Sampdoria. Il nuovo ds blucerchiato molto probabilmente sarà ​Daniele Faggiano, ex Genoa e particolarmente desideroso di raggiungere Osti e Ferrero sulla sponda opposta del Bisagno. La situazione sembra pure abbastanze definita: è già pronto un contratto biennale, e mancherebbe solo la firma del dirigente per chiudere l'operazione.



Secondo Il Secolo XIX restano ancora da risolvere alcune questioni con il Genoa. Ad agevolare la discussione però sarebbe l'ottimo rapporto tra Massimo Ferrero e il collega Enrico Preziosi. Ciò potrebbe spingere la trattativa verso una rapida risoluzione, portando ad una fumata bianca.