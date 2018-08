La partita di ieri sera al Ferraris ha mostrato quelle che sono le mancanze da colmare per la Sampdoria in questi ultimi giorni di mercato. I blucerchiati hanno necessità di un attaccante, di un regista (Ekdal è appena arrivato a Genova) e pure di un difensore centrale, che possa eventualmente sostituire i due titolari Colley e Andersen. Si è parlato molto di Tonelli, ma c'è anche un altro nome piuttosto caldo in queste ore: è quello di Berat Djimsiti, dell'Atalanta.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i blucerchiati avrebbero puntato lo svizzero naturalizzato albanese, cresciuto nello Zurigo e girato in prestito lo scorso anno dall'Atalanta al Benevento. Classe 1993, buon fisico, ​Djimsiti venne scoperto da mister De Biasi quando era C.T. dell'Albania. L'allenatore lo portò all'attenzione del direttore sportivo Carlo Osti, suo buon amico, che lo avrebbe appuntato sul taccuino della Samp.