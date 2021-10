Che gol, quello di Antonio. I tifosi dellahanno ancora negli occhi la perla dell'esterno blucerchiato, una sassata scagliata nella porta dell'Udinese. Una rete di cui lo stesso Candreva ha ricordi particolari: "​. Lì è finito tutto, ma è stato bellissimo" ha detto a La Gazzetta dello Sport. "Rimane il rammarico: siamo una squadra giovane, ma abbiamo anche giocatori esperti, e certi risultati vanno portati a casa. Non è mai facile segnare tre reti e rimontare. Con una vittoria si lavora decisamente meglio perché il successo porta entusiasmo"."L’anno scorso sono arrivato qui nel post-Covid, a fine settembre, con il mercato che si era allungato." prosegue il numero 87. "Avevo concluso la stagione con la finale di Europa League, poi da lì solo dieci giorni di riposo. Quest’anno, invece, è stato tutto tradizionale. Sento l’entusiasmo. Forse non abbiamo raccolto tanti punti quanti avremmo potuto. Belli, bravi… I complimenti fanno piacere, ma alla fine contano i risultati. Si lavora bene durante la settimana, c’è voglia di migliorarsi. Poi, è vero, in campo mi piace essere libero, toccare la palla spesso, anche in modo semplice, fare giocare bene la squadra, aiutando gli attaccanti a fare gol"Buone sensazioni su D'Aversa: ". Con lui c’è un bel rapporto, anche se poi alla fine contano i risultati. La Sampdoria ha fatto 52 punti e non se n’è parlato tanto, c’è dispiacere nell’ambiente. Siamo arrivati noni, dietro alle grandi. Peccato scoprire che le storie belle siano sempre quelle altrui. Niente cali primaverili? L’avevo sentito dire questo. Noi vogliamo migliorarci divertendoci, senza fissarci limiti. La vena realizzativa nelle mie corde c’è sempre stata, mami gratifica tantissimo. E poi non sono nato goleador, ho un’altra visione della fase realizzativa. Essere sotto a due grandi campioni (Pirlo a quota 89 e Totti a 141) mi dà orgoglio. L’esperienza ti aiuta a giocare ed a leggere le partite in modo diverso e in anticipo rispetto a quando eri giovane. Sono cose che fanno la differenza".Candreva sembra felice della scelta Samp: "i. C’è il giusto equilibrio dentro e fuori dal campo. Non vedo l’ora, ricordando com’era infuocato questo stadio quando venivo a Genova da avversario, che il Ferraris torni a riempirsi. Vedere la gradinata sud un po’ spoglia dispiace, a noi servono tantissimo i tifosi. Spero di riabbracciarli presto. Ci siamo emozionati quando sono venuti fuori da Marassi nella gara con l’Inter a incitarci. Vogliamo migliorarci. Se abbiamo fatto quel risultato l’anno scorso, perché non provare a ripeterci?.Ecco invece la sua opinione sulla Serie A in corso: "Il Napoli può essere la sorpresa, ma sino a un certo punto. Nessun cambio, ma ha giocatori ai box che hanno fatto la differenza sino all’anno scorso. Loro sono avvantaggiati. Ma la rosa è comunque fortissima.Semmai la novità del calendario che cambierà al ritorno può es- sere una variabile destinata a in- cidere, perché rimescolando le partite potrebbero verificarsi situazioni particolari".