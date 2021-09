Ciccio Caputo, attaccante della Sampdoria, parla in tv dopo la vittoria contro l'Empoli: "Sono contento per questi primi due gol, bella vittoria su un campo difficile. Ho vissuto due anni bellissimi. Si è vista l’accoglienza. Oggi bisognava avere un unico obiettivo, la vittoria e ci siamo riusciti. La Samp? Sono arrivato a Genova da poco tempo, dovevo conoscere bene mister e compagni. Solo allenandomi posso capire bene le soluzioni. Mi sono messo a disposizione e sono contento di quello che ho fatto".



LA PARTITA - "Questa era la partita più difficile da affrontare. Tante volte sottovaluti certe squadre. Noi sapevamo che era una grande squadra ben allenata. Devo dire che all’inizio abbiamo sofferto, poi gli abbiamo preso le misure ed è andata bene".



LA NAZIONALE - "​Nazionale? La questione non mi tocca, non mi pongo obiettivi. Ho dato il massimo finora e il campo darà le risposte. Io continuerò a fare del mio meglio e alla fine si vedrà".