Con l’ingresso bruciante di domencia scorsa, condito subito da un gol, Manolo Gabbiadini ha immediatamente sollevato una grande spinta popolare per essere impiegato dal primo minuto in vista della sfida con il Bologna. Ranieri però ragiona sullo schieramento, e di conseguenza i dubbi di formazione per la Sampdoria sono numerosi.



Innanzitutto, bisognerà capire se il tecnico utilizzerà una punta e un rifinitore, due attaccanti ‘puri’ o addirittura due attaccanti e un trequartista. Ovviamente, le scelte andranno ad impattare sugli uomini in campo. Se Ranieri dovesse optare per la tattica con i due centravanti, potrebbero partire Quagliarella e proprio Gabbiadini, mentre per il posto da rifinitore o trequartista si candida Gaston Ramirez, altro ex di giornata.



Uno che pare destinato a rifiatare è Keita, particolarmente appannato da un mese a questa parte e poco incisivo. La decisione in questo senso è particolarmente delicata, sarà interessante capire se Ranieri continuerà a dare fiducia, oppure farà rifiatare l’attaccante ex Lazio.