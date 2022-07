Nuovo, clamoroso sviluppo nella questione Marko Pjaca, che la Sampdoria considerava virtualmente già suo. Ieri i blucerchiati, dopo l'intesa totale con la Juventus, avevano preparato tutte le carte necessarie alla chiusura dell'affare e aspettavano il croato in ritiro per ufficializzare l'acquisto. L'ex Torino, però, ha preso tempo, e ora si va verso la fumata nera definitiva.



Secondo La Gazzetta dello Sport Pjaca avrebbe deciso di rifiutare il triennale da 900mila euro a stagione proposto dalla Sampdoria. Il calciatore si allenerà con l'Under 23 bianconera, in attesa di una chiamata dalla Dinamo Zagabria, sua prima squadra.