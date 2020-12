Di seguito il report della Sampdoria:



La Sampdoria prosegue la tabella di lavoro in vista del posticipo domenicale di Marassi contro il Milan. Oggi, a Bogliasco, il gruppo si è allenamento ancora a due velocità. Sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini”, Claudio Ranieri ha impegnato i suoi in un’esercitazione tecnica nella prima parte della seduta, alla quale ha preso parte anche Omar Colley. A seguire esercitazione tattica e partite a tema. Per i calciatori maggiormente impegnati a Torino, lavoro aerobico rigenerativo.



Singoli. Individuale programmato per Kristoffer Askildsen, programma di recupero per Keita Balde. Domani, giovedì, la squadra si ritroverà al Poggio per una nuova seduta, ancora una volta al mattino.