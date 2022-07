Colpo a sorpresa, anche abbastanza inaspettato per la Sampdoria. Il club blucerchiato, dopo alcune settimane di immobilismo, ha ufficializzato Leverbe e sembra aver chiuso, lavorando sottotraccia, per un altro ex doriano, ossia Filip Djuricic.



La società di Corte Lambruschini secondo Sky Sport avrebbe trovato l'intesa per due anni con il calciatore svincolato dopo il termine del suo contratto con il Sassuolo, scaduto lo scorso 30 giugno. Il serbo, portato in Italia proprio dalla Samp, ritroverà Giampaolo, già avuto a Genova tra il 2016 e il 2018.