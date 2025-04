Sampdoria, con la Juve Stabia tornano Bereszynski e Niang. Evani verso il 4-3-3

AFP/Getty Images

Lasi prepara alla sfida contro la Juve Stabia, in programma lunedì 21 aprile allo stadio Romeo Menti, valida per la 34ª giornata di Serie B. Alberico Evani sembra orientato a confermare il 4-3-3 visto nella vittoria contro il Cittadella, modulo che ha dato risposte convincenti e che potrebbe diventare il riferimento tattico per questo finale di stagione.Buone notizie arrivano dall’infermeria: Bartoszè tornato disponibile e potrebbe contendere una maglia da titolare a Lorenzo Venuti sulla fascia destra, anche se l’ex Fiorentina è stato uno dei migliori nell’ultima uscita e non sarà facile lasciarlo fuori. In difesa restano in bilico alcune scelte, con solo Marco Curto e Giorgio Altare certi di partire dal primo minuto. A centrocampo dovrebbe essere confermata in blocco la mediana già vista contro i veneti, con Matteo Ricci in regia affiancato dalle mezzali Ronaldo Vieira e Leonardo Benedetti.

In attacco, M’Bayeha recuperato completamente dalla botta subita in allenamento e potrebbe partire titolare al posto di un Massimo Coda apparso in calo nelle ultime settimane. Il senegalese, entrato bene contro il Cittadella, si è reso protagonista della rimessa che ha portato al gol decisivo di Sibilli e ha anche sfiorato la rete nel finale, mostrando di poter dare nuova energia al reparto offensivo.