L'avvento di Walter Sabatini cambierà radicalmente gli obiettivi di mercato blucerchiati. E tra i pupilli del nuovo responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria c'è anche un giocatore portato a Roma proprio dal dirigente, ossia Bruno Peres. Il laterale giallorosso è in uscita dal club capitolino, e il Doria ci starebbe pensando.



Peres nasce terzino destro ma può giocare anche a sinistra, rappresentando un'alternativa importante a Murru, rimasto l'unico giocatore sulla corsia mancina. Sul brasiliano classe 1990 c'è anche il Torino, ma la presenza di Sabatini a Roma potrebbe aiutare a convincere il terzino. Per acquistarlo servirebbero circa 8 milioni, a quel punto il Doria dovrebbe trovare l'intesa con il calciatore, che attualmente però ha uno stipendio troppo alto per le casse blucerchiate.



Al momento, nella trattativa tra il Torino - molto interessato al calciatore - e Peres l'ostacolo principale è rappresentato proprio dallo stipendio dell'ex Santos. E non è difficile pensare che lo stesso problema possa ripresentarsi con la Samp. Servirà l'intercessione di Sabatini, per convincere l'esterno destro eventualmente ad accettare la destinazione genovese, anche perchè dalle parti di Corte Lambruschini hanno un tetto per gli ingaggi fissato a circa 1,5 milioni di euro. Peres attualmente percepisce dalla Roma 1,7 milioni netti a stagione, la stessa cifra comprensiva di bonus che i granata sono arrivati ad offrire al calciatore, e che il terzino sembra intenzionato a rifiutare.