Sampdoria, consegnata la lista alla B: fuori restano Perisan Romagnoli e Borini

Ieri la, come tutte le altre squadre di Serie A e B, ha dovuto consegnare alla Lega le liste relative alla composizione della rosa. Le liste previste sono tre: una per i calciatori bandiera, una per i calciatori "A" e una per i calciatori "B". La lista dei calciatori bandiera comprende due posti, occupati da Ferrari e Bereszynski. Quella dei calciatori "B" include gli under 23 e non ha limiti numerici. I problemi sono sorti con la lista "A", che comprende i calciatori nati fino al 2000 (i cosiddetti "over") e ha un limite di 18 posti, mentre i tesserati risultano essere 21.

Tra gli esclusi figurano Fabio, il difensore Simonee il portiere Samuele, appena arrivato. Al momento, questi giocatori non sono convocabili per le partite di campionato. La questione Borini è chiara e già nota. Romagnoli, voluto in estate, è fermo da mesi per un grave infortunio al tendine d'Achille e non tornerà a disposizione ancora per parecchio tempo. Inserirlo in lista avrebbe significato occupare un posto inutilmente. Perisan, invece, rappresenta un caso più complesso.L'estremo difensore, arrivato dall’Empoli, ha giocato solo 60 minuti in blucerchiato prima di infortunarsi. Si stima che il suo recupero richiederà ancora circaAttualmente, i portieri "over" in rosa sono tre: Cragno, Ghidotti e Perisan. Se tutti fossero stati inseriti in lista, sarebbe rimasto un solo slot libero per un giocatore di movimento. A differenza dei giocatori di movimento però, che possono essere sostituiti solo una volta e solo in caso di infortunio grave (superiore ai due mesi), per i portieri la regola è diversa:, anche prima di ogni partita. Quando Perisan tornerà disponibile, i tre si contenderanno il posto da titolare e la presenza in panchina, con uno che finirà in tribuna a rotazione. Il terzo portiere sarà sempre Chiorra, l’ultimo arrivato, che essendo un classe 2001 non occupa posti in lista.