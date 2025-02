Un Miccoli per la Sampdoria: arriva Diego, figlio di Fabrizio

AFP via Getty Images

Il mercato dellanon si è limitato alle operazioni per la prima squadra, impegnata nella lotta per la salvezza in Serie B, ma ha coinvolto anche il settore giovanile, anch'esso in difficoltà, in particolare la Primavera. Tra i nuovi arrivi spicca un nome noto: Diego, figlio dell'ex attaccante di Palermo e Juventus, Fabrizio Miccoli. Quest'ultimo era presente al momento della firma, ma il protagonista è Diego, che sogna di seguire le orme del padre.Miccoli junior è un centrocampista offensivo classe 2008 e proviene dalla, dopo un percorso nelle giovanili del Lecce e nella scuola calcio intitolata al padre. Tuttavia, nella formazione Under 17 della Salernitana ha trovato poco spazio, collezionando solo sei spezzoni di gara per un totale di 97 minuti. Per questo motivo, a gennaio ha deciso di trasferirsi all'Academy blucerchiata, diretta da Luca Silvani.

Nei piani della Sampdoria, Diego Miccoli si dividerà tra laIl giovane talento ha condiviso sui social una foto con i genitori e la maglia blucerchiata, accompagnata da un messaggio carico di emozione: "Non vedo l'ora di scendere in campo con questi colori, ringrazio tutti e Dio per questa nuova opportunità. Forza Sampdoria!"