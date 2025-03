NurPhoto via Getty Images

Il portiere Alessioresta in dubbio per la sfida contro il Frosinone a causa di problemi fisici che lo stanno tormentando. Dopo aver accusato un fastidio all’adduttore della gamba destra nel match contro il Palermo, l’estremo difensore dellaha subito un nuovo colpo nell’ultima gara contro la Reggiana, riportando un ematoma all’anca. Attualmente, Cragno avverte ancora dolore e si sta allenandoNel primo pomeriggio di ieri l'ex Monza è stato sottoposto a ulteriori esami per valutare meglio la situazione, e la sua presenza tra i pali resta incerta. Il provino decisivo verrà effettuato tra giovedì e venerdì e tutto dipenderà dalla gestione del dolore. Lo staff medico monitora attentamente la situazione, ma al momentoper la prossima partita.

Se Cragno non dovesse farcela, la prima alternativa è rappresentata da Simone, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Ad agosto ha subito una lesione al retto femorale della coscia destra e a gennaio ha avuto una recidiva dello stesso infortunio nella trasferta di Mantova. Dopo il rientro in panchina contro il Sassuolo ha saltato le ultime tre partite, ma ora è tornato ad allenarsi sul campo.Nonostante sia considerato recuperato, va gestito con cautela per evitare ulteriori ricadute.

Nel caso in cui né Cragno né Ghidotti fossero disponibili, l’allenatore potrebbe affidarsi a Niccolò, portiere classe 2000 di proprietà dell’Empoli, arrivato a gennaio dalla Carrarese. A proposito di portieri, in questi giorni ci sono anche alcuni giovani aggregati alla prima squadra. Uno è Lorenzo Ceppi, classe 2006 giàconvocato nelle ultime partite, mentre Mattia Tomasella, classe 2007, sta partecipando agli allenamenti con la squadra. La situazione tra i pali resta in evoluzione e molto dipenderà dall’esito dei prossimi test fisici di Cragno e Ghidotti. Lo staff tecnico dovrà prendere una decisione cruciale nelle prossime 48 ore.