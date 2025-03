Sampdoria, Manfredi a Bogliasco. Ioannou salterà ancora due partite

Settimana cruciale per lain ottica salvezza. La sfida contro il Frosinone nel prossimo weekend di Serie B sarà fondamentale per il destino blucerchiato. Il presidente Matteosi farà vedere spesso a Bogliasco per stare vicino alla squadra: sarà a Genova oggi, giovedì e nel fine settimana per supportare il gruppo.L’esito del match potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione. Sul fronte infortuni, oltre all'assenza di Tutino e alla squalifica di Niang, la Sampdoria dovrà fare a meno anche di Nikolas. L’esterno cipriota, fermo per un problema al polpaccio, ha già saltato le ultime due partite contro Palermo e Reggiana e dovrà restare fuori almeno altre due settimane. Salterà sicuramente anche le prossime due sfide di campionato contro Frosinone e Spezia.

L'obiettivo per Ioannou potrebbe essere quello di tornare a disposizione per la delicata trasferta con la Juve Stabia, in programma a metà aprile. Sulla sinistra, semplici potrà contare suoppure potrebbe adattare Venuti come laterale mancino.