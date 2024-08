Sampdoria, da Barreca e Girelli a Stoppa e Gega: le trattative in uscita

Getty Images

Lasi trova in una fase cruciale del mercato, con l'obiettivo di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Diversi giocatori attualmente fuori dal progetto tecnico rischiano di non trovare spazio in squadra e sono al centro di trattative di mercato. Tra questi, tre calciatori potrebbero presto lasciare Genova, con la Sampdoria in trattativa avanzata con laper le cessioni di Matteo, Stefanoe AntonioMatteo Stoppa, nato nel 2000 e attaccante, ha mostrato buone qualità ma fatica a trovare spazio nella rosa blucerchiata. Un trasferimento alla Juve Stabia potrebbe offrirgli l'opportunità di giocare con maggiore. Stesso discorso anche per Girelli, classe 2001 e centrocampista. Anche lui sembra non rientra nei piani dell'allenatore Andrea Pirlo. Più complessa è la situazione di Antonio Barreca, terzino sinistro prelevato l'anno scorso dal Cagliari. Non convocato per la trasferta di Salerno, Barreca si trova a fare i conti con unoche potrebbe rallentare le trattative. Il giocatore, in scadenza di contratto, è stato seguito anche dal Cosenza, ma al momento non ci sono novità concrete su questo fronte.

Un'altra trattativa in corso secondo Il Secolo XIX riguarda Ertijon, difensore centrale nato nel 2001, con il Catania. Il direttore sportivo Daniele Faggiano, che lo portò alla Sampdoria, lo stima e vorrebbe portarlo in Sicilia. Nel frattempo Mattia, centrocampista classe 2002, ha suscitato l'interesse di diverse squadre di Serie C. La Sampdoria è pronta a valutare le offerte per il giovane, che potrebbe trovare maggiore spazio e responsabilità in una categoria inferiore.