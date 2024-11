Sampdoria, da Kjaer a Djidji: le idee di gennaio per la difesa

Getty

Lasi trova a fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa a seguito del grave infortunio di Simone. Il centrale blucerchiato è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 30 secondi nella partita contro il Palermo, un episodio che ha immediatamente fatto temere il peggio. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno confermato i sospetti iniziali: Romagnoli ha riportato una lesione del tendine d’Achille, un infortunio serio che rischia di costargli l’intera stagione. I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma è altamente probabile che il giocatore non riesca a tornare a disposizione prima della fine del campionato.

Questo contrattempo obbligherà la Sampdoria a intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. Il direttore sportivo Pietro Accardi è già al lavoro per individuare il profilo giusto in vista della sessione di gennaio. Tra le ipotesi al vaglio, la società sembra orientata verso giocatori esperti, capaci di portare solidità e leadership al reparto arretrato. Si fanno i nomi di Koffi, ex Torino, e Simon, difensore con una lunga esperienza internazionale ed ex Milan. Un altro profilo considerato è quello di Adama, che ha vestito la maglia del Bologna, mentre un’opzione più recente potrebbe essere rappresentata da Fabio, che si è appena liberato dal Palermo.

Nonostante l’urgenza della situazione, secondo Il Secolo XIX Accardi non sembra intenzionato comunque a pescare dal mercato degli, preferendo attendere l’apertura ufficiale delle trattative a gennaio per completare l’operazione con maggiore lucidità. La sensazione, tuttavia, è che un rinforzo arriverà sicuramente per garantire alla squadra di Andrea Pirlo quella stabilità difensiva necessaria per affrontare la seconda parte della stagione con ambizioni intatte.