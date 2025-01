Sampdoria, da Petagna a Borrelli, e spunta Compagno. Le piste per l'attacco

Getty Images

Lasta muovendosi con decisione per rafforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione. Dopo la cessione di Antonino La Gumina al Cesena in prestito con diritto di riscatto, il club blucerchiato è al lavoro per regalare al tecnico Leonardo Semplici un nuovo centravanti, in linea con le richieste del mister.Semplici ha esplicitamente chiesto un attaccante di peso fisico, capace di fare da punto di riferimento centrale. Tra i nomi caldi c’è quello di Andrea, attualmente ai margini del. Semplici conosce bene il giocatore, avendolo già valorizzato ai tempi della SPAL, dove Petagna aveva vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera. Tuttavia, il nodo principale resta l’ingaggio elevato del giocatore, che complica una possibile trattativa.

Un’altra pista seguita dalla Samp è quella che porta a Gennaro, giovane attaccante del. Il club lombardo, però, non sembra intenzionato a fare sconti: il presidente Massimo Cellino chiede una cifra vicina ai 3 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000, anche se potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di un prestito, ma con obbligo di riscatto.Parallelamente, secondo Il Secolo XIX sarebbe stata diffusa la voce di un interessamento per Andrea, attaccante classe 1996 che ha avuto una carriera atipica. Dopo un passato nelle categorie inferiori in Italia, Compagno è esploso all’estero, prima a San Marino e poi in Romania, dove ha vestito le maglie di Craiova e Steaua Bucarest. Nella sua miglior stagione in Romania era stato vicino alla convocazione inazzurra. Più di recente, il giocatore si è messo in evidenza in Cina, al Tianjin Jinmen Hu, segnando 17 gol in 22 partite, ma ora è svincolato e libero di scegliere il suo futuro. Compagno è monitorato anche da club di Serie A e dal Rapid Bucarest, ma la Samp potrebbe inserirsi per portarlo a Genova.

Infine, sempre in uscita dal Monza, il nome di Mirkoè un altro profilo valutato dalla dirigenza blucerchiata. Sullo sfondo, resta viva la pista che porta a M’Baye, già accostato alla Samp nelle scorse settimane. L’ex Milan e Torino sarebbe considerato complementare a un eventuale centravanti di peso, e potrebbe aggiungere ulteriore qualità al reparto offensivo.