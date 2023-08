Come noto da tempo, l'idea di Radrizzani e Manfredi, per la, è quella di rendere appetibile il club per poi aprire all'ingresso di nuovi investitori. Sono già circolati in passato, e sono tornati in auge negli ultimi giorni, i nomi di alcuni fondi internazionali di primissimo piano, dal(amico di Radrizzani) sino ai, ossia il gruppo che ha rilevato proprio da Radrizzani il Leeds.La domanda che si fanno i tifosi, adesso, è quando questi fondi potranno fare il loro ingresso nel mondo Samp. Secondo Telenord i soggetti interessati avrebbero già iniziatoPer il momento non si è capito se a valutare la Samp sia già il Qsi, Qatar Sports Investments di Nasser Al Khelaifi, oppure i 49ers. Va ricordato che il Qsi a suo tempo aveva fatto sapere di avere riflettuto su un ingresso nel club blucerchiato. La possibilità di un inserimento, comunque, va collocata come orizzonte temporale allacon l’omologa da parte del Tribunale di Genova. Dopo la totale liquidazione della quota di Massimo Ferrero, sarà possibile per la Sampdoria accogliere investitori.Il sito Milano Finanza poi aggiunge un particolare interessante alla vicenda: nell'ottica di facilitare l'ingresso di nuovi investitori va letta anche la decisione, da parte di Radrizzani, di cedereIn questo modo, sarebbe più facile per gli interessati investire direttamente nel club. Proprio oggi inoltre verràal Tribunale l'accordo di ristrutturazione del debito per l'omologa.