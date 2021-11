Nella giornata di ieri, abbastanza a sorpresa, si sono diffuse voci sull'infortunio patito da Mikkel Damsgaard. Il centrocampista si era fatto male con la Nazionale qualche settimana fa, ma dalla metà della settimana scorsa si trova ricoverato, per una misteriosa febbre associata proprio al problema fisico al ginocchio. Ieri il giocatore classe 2000 è stato visitato dall'equipe del professor Mazzola, che ha notato un miglioramento all'infezione del ginocchio destro.



Damsgaard è ancora ricoverato, ma oggi potrebbe ricevere il via libera per tornare a casa. Resterà comunque monitorato, e il suo rientro potrebbe slittare addirittura fino ad inizio dicembre.