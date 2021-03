Il suo nome è già uno dei più chiacchierati per il futuro in casa Sampdoria. Mikkel Damsgaard piace a tantissime società, soprattutto in Inghilterra ma pure in Italia, con l'Inter che per prima si è mossa interesandosi al futuro del gioiellino blucerchiato classe 2000.



I sostenitori blucerchiati ovviamente non vorrebbero perderlo, dopo esserselo goduto soltanto una stagione. Cosa ne pensa Damsgaard della speranza dei tifosi di trattenerlo a Genova? "Io non le leggo in giro frasi come questa ma se è così ne sono fierissimo. Con solo due gol fatti non penso di aver fatto così tanto da meritarlo" ha detto a Il Secolo XIX. Il danese sarebbe risposto a rimnare un paio d'anni? "Certo, perché no?! Poi ovvio nella vita non si sa mai e nel calcio come in tutto dipende dalle performance, nel bene ma anche nel male".



Oltretutto, tra i suoi idoli calcistici c'è pure un giocatore dell'Inter: "Tanti mi paragonano a Laudrup ed è un onore ma i miei eroi sono più i miei connazionali contemporanei come Schmeichel, Eriksen e gli altri. Per me la Danimarca di oggi è già un'altra dinamite in potenza".