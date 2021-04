Il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard piace a tanti. Il talentino danese solletica tanti club, in Italia e in Europa, a partire dalla Juventus e dall'Inter, due delle società più interessate al calciatore classe 2000. Il numero 38 blucerchiato però interessa pure in Premier League, campionato da cui sono arrivati parecchi sondaggi per il giocatore.



La posizione della Sampdoria, in questo momento, è interlocutoria. Per convincere Corte Lambruschini serviranno offerte irrinunciabili, superiori ai 25 milioni di euro, scrive Sampnews24.com. Nei giorni scorsi era circolata anche la possibilità per Damsgaard di un'ulteriore stagione a Genova, ma sembra difficile pensare che il Doria possa rifiutare una plusvalenza del genere.