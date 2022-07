Tra le operazioni in uscita della Sampdoria, c'è anche un maxi affare con il Pisa, interessato addirittura a due attaccanti blucerchiati. Si tratta di Ernesto Torregrossa e Manuel De Luca, ma quest'ultimo starebbe svolgendo alcune riflessioni in merito al suo futuro.



Il Doria infatti vuole cedere De Luca, ma soltanto a titolo definitivo, non temporaneo. Per questo motivo da Corte Lambruschini avrebbero rispedito al mittente la proposta dell'Amburgo, che lo aveva richiesto in prestito. La pista Pisa, però, non sembra essere particolarmente gradita all'attaccante.



De Luca, secondo La Repubblica, sarebbe perplesso dalla possibile concorrenza di Ernesto Torregrossa, che lascerà la Samp presumibilmente in prestito per tornare proprio al Pisa, squadra dove ha già giocato l'anno scorso e dove si è fatto apprezzare, diventando anche uno dei beniamini dei tifosi.