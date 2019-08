Nel mercato in entrata dellapotrebbe esserci spazio ancora per qualche operazione anche a centrocampo, specialmente se Thorsby dovesse lasciare Genova . L'ultima idea blucerchiata conduce però nuovamente alla Norvegia, e sarebbe stata suggerita direttamente dal tecnico blucerchiato Di Francesco.Il calciatore prescelto sarebbe Mohammed, centrocampista classe 2000 di proprietà del ​. Il giocatore sarebbe stato scovato dall'allenatore doriano e dal capo scout Riccardo Pecini mentre i due visionavano i filmati relativi ad un ex obiettivo blucerchiato, ossia Skov Olsen, prima che l'esterno venisse acquistato dal Bologna. Secondo Sampnews24.com Kudus sarebbe stato richiesto direttamente da mister Di Francesco, impressionato dalle sue qualità, e il ghanese arriverebbe a Genova come vice Ekdal.