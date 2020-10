Massimo Ferrero per questa sessione di mercato della Sampdoria aveva sostanzialmente due obiettivi: diminuire il monte ingaggi blucerchiato, e ottenere i consueti 30 milioni di plusvalenze necessari per sostenere la squadra. Gli obiettivi però sarebbero stati raggiunti a metà.



Secondo Il Secolo XIX il monte ingaggi sarebbe diminuito di circa 7-8 milioni lordi rispetto allo scorso anno, ma in realtà il Doria non avrebbe centrato l'obiettivo plusvalenze. L'unica cessione a portare soldi in cassa è stata quella di Linetty, probabilmente lo farà anche quella di Bonazzoli (l'obbligo di riscatto è legato a condizioni più facili) mentre è difficile ipotizzare che l'altro obbligo, ossia quello di Vieira al Verona, possa scattare. Diventerà automatico in caso di qualificazione all'Europa League dei gialloblù. I trasferimenti di Murru, Depaoli, Caprari , Chabot e Murillo invece dipendono soltanto dal diritto di riscatto.