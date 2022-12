Un giocatore corteggiato in casa Sampdoria è il trequartista Filip Djuricic. Sul calciatore serbo, ad esempio, negli scorsi giorni si era mossa la Salernitana, sondando la volontà del ragazzo e l'eventuale disponibilità blucerchiata.



Da Djuricic, però, sarebbe arrivato un secco rifiuto. Secondo Tuttosalernitana.com l'ex Sassuolo avrebbe declinato la proposta granata, anche come segno di rispetto nei confronti della piazza blucerchiata. Djuricic ha fatto sapere di non voler accettare offerte a gennaio per rimanere a Genova e provare ad invertire la tremenda marcia della Samp sino ad oggi.