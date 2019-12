Andrà in scena domani l'atteso vertice di mercato della Sampdoria, inizialmente previsto per venerdì e slittato poi all'inizio dell'ultima settimana del 2019. In attesa di un summit con l'intera dirigenza al gran completo, è stata programmata per lunedì una prima riunione tra l'allenatore blucerchiato Ranieri e il direttore sportivo Carlo Osti.



Assente, secondo Il Secolo XIX, il presidente Massimo Ferrero che si trova all'estero in questi giorni. Per rivedere una riunione con tutto lo staff, inclusi il Viperetta e il vicepresidente Antonio Romei, bisognerà attendere comunque la prima settimana del 2020. I due verranno comunque relazionati sull'esito del faccia a faccia di domani.