Lasi sta muovendo con decisione per sistemare alcune situazioni legate a contratti vicini alla scadenza. Il club blucerchiato ha infatti annunciato il rinnovo di Bereszynski, a breve potrebbe comunicare pure quello di Conti , per cui sono stati limati gli ultimi dettagli, ma da Corte Lambruschini sembrano intenzionati a proseguire su questa falsariga.Secondo La Repubblica infatti Osti avrebbe in programma un duplice incontro con due centrocampisti, Mortene Albin. Il norvegese ha un accordo con la Samp che terminerà a giugno 2023, mentre lo svedese si potrebbe liberare a giugno 2022. Il ds prossimamente incontrerà gli agenti per discutere le situazioni legate ai due mediani.