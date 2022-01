Il nome forte per rinforzare l'attacco della Sampdoria, in queste ultime ore, è diventato quello di Roberto Piccoli dell'Atalanta. La punta classe 2001 ha necessità di lasciare Bergamo per trovare spazio, i nerazzurri vogliono darlo in prestito per vederlo maturare, e i blucerchiati hanno necessità di chiudere operazioni soltanto a titolo temporaneo. Si tratta di una perfetta congiunzione per concretizzare un cambio maglia.



Le due società hanno intensificato notevolmente i contatti e sarebbero vicine ad un'intesa definitiva per il trasferimento del giocatore. La formula prescelta secondo Sampnews24.com sarebbe quella di un prestito secco sino a giugno, ma con la possibilità di prolungare anche per la prossima stagione l'esperienza a Genova di Piccoli. ​Smentito un interesse per Verdi, mentre prosegue il pressing per Borini.