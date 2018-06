La partita tra Italia e Olanda di ieri sera è stata un'occasione ghiotta per tanti addetti ai lavori. Sugli spalti dello Stadium erano presenti numerose squadre, e secondo indiscrezioni provenienti dai Paesi Bassi tra esse c'erano anche Sampdoria e Atalanta. Obiettivo dei due club: monitorare da vicino la prestazione di Eljero Elia, esterno sinistro offensivo classe 1987 con un passato in Italia, proprio alla Juventus.



Il calciatore attualmente milita nel Basaksehir, in Turchia, e in questa stagione si è reso protagonista con 8 gol e 5 assist. Numeri che gli sono valsi la chiamata dell'Olanda, anche a 31 anni. Secondo quanto scrive il De Telegraaf, la Samp e l'Atalanta avrebbero inviato alcuni osservatori a monitorare la prestazione del giocatore. Elia è sceso in campo per pochi minuti, ed è quindi difficile pensare a relazioni particolarmente dettagliate.



In caso di un'eventuale corsa all'ex Amburgo e Werder Brema si può ipotizzare che il club in vantaggio possa essere l'Atalanta, per una questione di adattabilità al modulo e di presenza nell'organico di Gasperini di giocatori come De Roon e Hateboer, che potrebbero facilitare un eventuale inserimento di Elia.